Министры обороны Грузии и Армении Леван Изория и Давид Тоноян подпишут в Ереване двустороннее соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами на 2019 год.

Об это сообщает Sputnik Армения со слкой на руководителя департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям минобороны Грузии Нино Толордава.

«Министр обороны Грузии Леван Изория 21 февраля посетит Армению с официальным визитом. Будет оформлен ежегодный план сотрудничества между оборонными ведомствами Армении и Грузии», — отметила Н.Толордава.

По ее словам, соглашение предусматривает двусторонние, стратегические, обменные визиты высокого ранга, а также сотрудничество в направлении оборонного образования и права.

Отметим, после назначения на пост министра обороны Грузии это будет первый официальный визит Л.Изория в Армению.

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