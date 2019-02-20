Несомненно, против Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, будут применяться новые ордера на богатство неясного происхождения, сообщает издание Lexology.com.

На сегодняшний день был применен один такой ордер. Власти Великобритании утверждают, что доход мужа Гаджиевой как государственного служащего не мог обеспечить ей покупку дома стоимостью 15 миллионов долларов в Лондоне, а также поля для гольфа и поместья стоимостью 14 миллионов долларов недалеко от городка Аскот, отмечается в статье.

Отметим, что первое применение Британией ордера на богатство неясного происхождения в октябре против Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира, осужденного за коррупцию, показало, что она прибыла в Великобританию по инвесторской визе в 2010 году.

Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие семье Гаджиевой, стоимость которых превысила 400 000 фунтов стерлингов, и которые должны были быть выставлены в аукционном доме Christie’s.

Замира Гаджиева была арестована Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств. Ей были предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она была помещена в следственный изолятор. Позднее Гаджиева была освобождена решением суда в Великобритании, с внесением соответствующей суммы залога.

Minval.az