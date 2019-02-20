Из желудка жителя южнокорейского города Коян извлекли около двух килограммов камней, крышек от бутылок и монет, сообщает издание Daily Mail.

54-летний мужчина обратился к врачу с жалобой на боль в животе. Его живот был раздут, а при пальпации под кожей ощущались объекты, напоминающие мелкие камни. Пациент признался, что часто глотает монеты и гравий, чтобы успокоиться.

Рентген показал, что его желудок полностью заполнен инородными телами. Первоначально проглоченные предметы планировали извлечь при помощи гастроскопа, однако их оказалось слишком много. Чтобы вынуть камни, бутылочные крышки и монеты, понадобилась хирургическая операция. Мужчина провел в больнице девять дней.

Minval.az