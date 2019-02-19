Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Brexit может быть перенесен на более поздний срок, и что Великобритания, таким образом, примет участие в выборах в Европарламент в мае этого года.

Он заявил об этом в интервью газете «Штуттгартер цайтунг».

«Председатель Еврокомиссии больше не исключает участия британцев в выборах в Европарламент в мае», — пишет издание.

Однако, указал председатель Еврокомиссии в интервью газете, ему сложно представить, что «британцы снова пойдут на европейские выборы».

«Это было бы шуткой истории», — указал политик.

«В вопросе Brexit ощущение, как будто накануне суда и в открытом море. Все в божьих руках», — отметил он.

Minval.az