Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые для такого полета технологии на полетах к Луне. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании MSNBC.

«Мы ориентируемся на середину 2030-х годов, — отметил он, отвечая на вопрос о возможных сроках марсианской экспедиции. — Нам предстоит еще очень многое сделать, поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а потом оставить этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы».

«В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе, — продолжал он. — Полет до Луны длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса».

По словам директора NASA, исследования с помощью аппаратуры марсоходов Curiosity и Opportunity, а также станции Mars InSight дали новые данные об истории и геологическом строении Марса.

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