Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак планирует посетить Баку и Ереван для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта.

«Планирую посетить Баку и Ереван в первой половине марта именно для обсуждения этих вопросов. У меня есть приглашение из Азербайджана и Армении», — заявил он на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, Словакия полностью поддерживает сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом он отметил, что после выборов в Армении сложилась новая ситуация — «есть правительство, которое получило очень сильный мандат, и с этим связаны какие-то ожидания».

«Наша цель — помочь сопредседателям минского процесса использовать эту новую ситуацию», — подчеркнул Лайчак.

Minval.az