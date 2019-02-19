Власти Польши во вторник официально объявили о начале строительства канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским заливом.

Длина канала составит чуть более километра, предполагаемая глубина — 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Сейчас попасть в Калининградский залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур, сообщает Радио Польши.

Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых (более $200 млн). Окончание работ и сдача канала в эксплуатацию запланированы на 2022 год.

В Евросоюзе ранее высказывались опасения, что канал будет негативно влиять на экологическую ситуацию в регионе. Осенью 2018 года министерство природы РФ также выражало серьезную обеспокоенность планами польских властей по строительству канала, однако реакции на это не последовало.

Minval.az