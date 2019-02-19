Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян добровольно передал в бюджет республики $18,5 млн, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на аппарат правительства Армении.

«В период возбужденных в отношении А.Саргсяна уголовных дел и следственных мероприятий, он добровольно и безвозмездно передал государству $18,5 млн», — отметили в правительстве.

11 сентября 2018 года глава правительства Армении Никол Пашинян потребовал от брата экс-президента страны, чтобы тот вернул «украденные у народа» деньги.

«Только в одном из армянских банков на его счету $30 млн. Эти деньги заморожены. Даю неделю, чтобы он добровольно вернул украденные у народа деньги в госбюджет», — сказал тогда Н.Пашинян.

Со своей стороны А.Саргсян заявил о незаконности требований премьер-министра.

«Премьер-министр Армении Н.Пашинян на очередном митинге публично выступил с угрозами, дал мне недельный срок для возвращения в госбюджет принадлежащие мне финансовые средства. Конечно, Н.Пашинян ничего не сказал, почему и на каких основаниях я должен вернуть эти суммы в государственный бюджет Армении. До этого он должен был заявить, что в соответствии с законом подтверждено, что сумма на моем банковском счету была приобретена незаконным путем, была похищена из госбюджета, и поэтому подлежит возвращению в госбюджет», — говорилось в заявлении А.Саргсяна.

Minval.az