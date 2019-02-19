Полиция Ашхабада проводит массовые проверки водителей, в первую очередь — женщин, и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом пишет «Радио Азатлык».

По данным корреспондента издания, одну из водительниц лишили прав из-за аптечки. «Полицейский придрался к тому, что у нее нет анальгина и димедрола. Но у нее были вместо этих препаратов другие аналоги. Когда она начала ему объяснять, он сказал, что таких слов не знает», — рассказал журналист.

Одна из свидетельниц пояснила, что женщинам также запретили ездить по некоторым улицам города. Кроме того, запрет на пользование автомобилями распространился и на сотрудниц правоохранительных органов. «Само начальство потребовало, чтобы машины сотрудников были оставлены на работе и чтобы женщины ни в коем случае не садились за руль», — рассказал источник в ведомстве.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», в городе начались «авторепрессии». «Пострадавшие считают, что действия полиции направлены на то, чтобы вынудить женщин отказаться от управления автомобилями», — говорится в материале.

Кроме того, меры коснулись и самих автомобилей: полицейские отправляли на штрафстоянки машины темных цветов (владельцам придется их перекрашивать), а также старые авто марок «Москвич» и «Жигули».

В издании отмечают, что подобные запреты не подкреплены законодательно или официальными документами и не имеют юридической силы. Вероятно, они вводятся устными распоряжениями и контролируются волнообразно: например, «массовая охота» на машины темных цветов также происходила в январе прошлого года. Авторы материала связывают это явление с личными предпочтениями главы государства Гурбангулы Бердымухаммедова: его любимые цвета — белый и зеленый.

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