Армянская газета «Паст» сообщает, что на днях СМИ опубликовали распространенное «Армянским национальным конгрессом» (АНК) объемное заявление, в котором больше всего бросался в глаза тезис, согласно которому властям предлагалось в течение года организовать Конституционный референдум и в результате вернуться к полупрезидентской системе правления.

По сведениям издания, это предложение было сделано после согласования с премьер-министром Пашиняном, о чем члены его команды вообще не в курсе. Тем самым пытаются организовать в политическом поле своеобразный тест-драйв, чтобы проверить реакцию общества.

«Как утверждают наши источники, Пашинян сам не против вернуться к полупрезидентской системе управления и быть избран президентом Армении. Согласно достоверным сведениям, эта идея привнесена «руками АНК» намеренно, чтобы рассматриваться как позитивное дискурс – предложение со стороны внепарламентской силы», — пишет газета.

Minval.az