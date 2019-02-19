Власти Армении так и не дали никаких разумных объяснений относительно мотивов отправки гуманитарной миссии в Сирию. Об этом сообщает армянское издание «168 жам».

По мнению экспертов издания, заявления о том, что данный шаг вызван желанием поддержать решение гуманитарных проблем в Сирии, вызывают смех.

«Отправка миссии в Сирию опасна, с одной стороны, для нашей общины в этой стране, с другой стороны — с геополитической точки зрения. Таким образом, Армения в период сирийского кризиса непосредственно переходит на российскую сторону, в связи с чем Госдепартамент США уже выступил с довольно жестким, критическим заявлением», — подчеркивает «168 жам» .

В таком случае возникает вопрос, почему Армения втянулась в историю, которая может быть опасной как для армянской общины, проживающей в Сирии, так и для миссии, отправленной в Сирию, а также на длительный период для внешней политики Армении?

«Ответ не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и он никак не связан с внешней политикой. Наоборот, причины кроются внутри Армении – в шагах и мотивации властей. После апрельской революции, сколько бы Никол Пашинян не заявлял, что внешнеполитический вектор Армении не претерпел изменений, власти России, Владимир Путин не доверяют премьер-министру Армении.

Они не доверяют и не скрывают этого. Длительное время внешняя политика Армении строилась на смягчении этого недоверия. Причем, нет никаких различий в средствах для достижения этой цели. Именно в этом контексте нам следует рассмотреть решение властей Армении отправить гуманитарную миссию в Сирию. Это было сделано для того, чтобы угодить России и лично Владимиру Путину. И власти Армении не очень беспокоились об угрозах, вытекающих из этого шага.

Придя к власти, Никол Пашинян сразу понял, что формула сохранения власти в Армении проходит через Кремль. Понял и с еще большим самозабвением стал обслуживать российские интересы, чем это делалось прежде. И в этом смысле отправка гуманитарной миссии в Сирию является наименьшим из зол. Сложно предположить, на что еще готовы власти Армении, дабы угодить России. Отправка гуманитарной миссии в Сирию — подарок Никола Пашиняна России. Скорее всего, не последний, а очередной подарок», — пишет газета.

Minval.az