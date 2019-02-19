Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, заявил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что якобы подтверждается, в частности, ее действиями в Азово-Черноморском бассейне, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации президента Украины.

«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», — говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

П.Порошенко отдельно заявил, что только совместная позиция стран ЕС помогает в противостоянии агрессивным действиям РФ.

«Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена», — добавил президент Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Д.Туска за поддержку.

«Я искренне благодарен всем демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни мы вместе с вами», — подытожил президент Украины.

«Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря», — говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

В свою очередь Д.Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.

Minval.az