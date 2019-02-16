В ремонтируемом учебном корпусе одного из петербургских вузов на улице Ломоносова обрушились перекрытия.

«Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ. Под завалами могут находиться до двадцати человек», — , сообщил «Интерфакс» источник в экстренных службах.

Позже МЧС подтвердило факт обрушения перекрытий в одном из университетов Петербурга.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают, что в здании Петербургского университета ИТМО обрушились межэтажные перекрытия, из корпуса эвакуируют студентов.

Снимки с места происшествия опубликованы в субботу в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» ВКонтакте. На снимках видны коридоры учебного корпуса ИТМО с частично разрушенными перекрытиями.

Minval.az