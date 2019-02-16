По предварительным данным, в зависимости от тяжести проступков туристов, им запретят на какой-то срок останавливаться в Риме. Как это будет выполнено технически и в течении какого срока будет действовать ограничение, пока не уточняется.

Конкретные способы воплощения этой идеи на практике градоначальница будет обсуждать на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

По данным прессы, решиться на формирование черного списка римского мэра подтолкнул недавний инцидент с российскими туристами у фонтана Баркачча на площади Испании. Он произошел 10 февраля, когда дорожная полиция заметила двух женщин в возрасте 35 и 40 лет, прыгающих через барьеры, окружающие фонтан XVII века. Туристки не подчинились требованиям полиции покинуть фонтан и стали танцевать на его бортиках. Более того, в дальнейшем они оказали сопротивление полиции и были арестованы.