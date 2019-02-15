По словам собеседника агентства, центр будет не только помогать пострадавшим тюленям, но и вести разъяснительную работу среди рыбаков, чтобы было меньше случаев попадания животных в сети, а также готовить специалистов для помощи в сохранении популяции вида.По словам Шюшайте, каспийского тюленя недавно внесли в Красную Книгу как исчезающий вид, сейчас ведутся переговоры с правительством Дагестана о создании реабилитационного центра каспийского тюленя в республике.

«У нас все готово: выделено на это финансирование, есть партнер: Центр сохранения балтийского тюленя, Международный фонд изучения и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды), подписано четырехстороннее соглашение между Дагестанским госуниверситетом, правительством республики, голландским фондом, Центром природы Кавказа. Вопрос только локации», — сообщила РИА Новости Шюшайте.

По словам собеседника агентства, центр будет не только помогать пострадавшим тюленям, но и вести разъяснительную работу среди рыбаков, чтобы было меньше случаев попадания животных в сети, а также готовить специалистов для помощи в сохранении популяции вида.