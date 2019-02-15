9 февраля Джон Эйден (Jon Eiden) из округа Шоно в штате Висконсин вместе с отцом отправился на подледную рыбалку. Вскоре на приманку клюнула рыба, и она оказалась огромной: ее голова торчала с одного края полыньи, а хвост – из другой.

Как сообщает издание «National geographic Россия», после измерений выяснилось, что осетр достигает в длину 217 см, его масса составляет 77,5 кг. Вернувшись домой, Джон стал искать информацию о подобных гигантах, но был вынужден признать, что по весу это не самый высокий показатель не только в мире, но даже в стране. Американское природоохранное ведомство (Department of Natural Resources) отслеживает особенно крупных рыб, и в 2012 году была найдена рыба длиной более 222 см и массой почти 109 кг. По оценкам, ей тогда было 125 лет, то есть она родилась в 1887 году. Ее занесли в реестр и выпустили.

Тем не менее, осетр Джона побивает рекорд по длине среди пойманных рыб: предыдущий (улов 2018 года) составлял 214 см.

К Джону уже обратился биолог, наблюдавший эту рыбу ранее. Несколько лет назад в живот осетра был имплантирован трекер; теперь прибор передан ученым, и они смогут больше узнать о жизни и питании этого водного обитателя, прожившего около 130 лет. А семья Эйден сейчас занимается разделкой рыбы: внутри нее оказалась 9 кг черной икры. Мясо планируют подкоптить.

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