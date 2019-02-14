Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, вводящий административное наказание за оскорбительное и неуважительное отношение гражданских служащих по отношению к избирателям, сообщает Медуза.

Как рассказал один из разработчиков инициативы депутат Сергей Казанков, в случае оскорбления на чиновника следует наложить штраф в размере от десяти до 30 тысяч рублей. В случае повторного оскорбления или за особо грубые реплики предполагается запрет на профессиональную деятельность до трех лет.

Казанков считает, что сегодня наказаний подобного рода для чиновника не предусмотрено, хотя все чаще в публичное пространство попадают сведения о резких замечаниях госслужащих.

На журналистов и блогеров закон распространяться не будет, добавил депутат.

На момент выхода новости в базе законопроектов на сайте Госдумы документ опубликован не был.

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