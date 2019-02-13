Трое граждан Грузии, в том числе чиновник мэрии Тбилиси, арестованы в Норвегии за кражу. Об инциденте сообщила телекомпания «Рустави-2», МВД страны подтвердило данный факт.

Задержанный чиновник мэрии возглавлял отделение благоустройства одного из крупнейших районов Тбилиси — Исанского. Вместе с ним попались ближайший родственник одного из депутатов правящей «Грузинской мечты», до последнего времени работавший в Службе госаудита, а также их товарищ.

Страны Европы после введенного два года назад безвизового режима для граждан Грузии регулярно жалуются на наплыв нелегалов и преступников из закавказской республики.

Minval.az