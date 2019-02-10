Ученые из Сассекского университета (Великобритания) пришли к выводу, что месяц без алкоголя позволит вернуть контроль над потреблением спиртного, похудеть и улучшить состояние кожи. Как пишет EurekAlert, в исследовании приняли участие более 800 человек, которые в январе 2018 года согласились воздерживаться от потребления алкоголя.

По словам автора исследования Ричарда де Виссера (Richard de Visser), месяц без алкоголя помогает людям пить меньше в долгосрочной перспективе. Как оказалось, последствия «сухого января» были заметны даже в августе. Среднее количество потребляемого спиртного за месяц было ниже, чем до начала эксперимента, а частота потребления алкоголя снизилась с 3,4 до 2,1 случая в месяц.

Среди других преимуществ — экономия денег (об этом сообщили 88% добровольцев). Улучшение сна и общего состояния заметили 70% участников, и 58% расстались с лишними килограммами. Также добровольцы отметили улучшение состоянии кожи, увеличение концентрации внимания и приток жизненных сил. Более того, отказ от спиртного позволил участникам осознать, что алкоголь не нужен, чтобы развлекаться, отдыхать и общаться.

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