Сильная песчаная буря на юге Австралии попала на видео — из-за цвета пыли ее назвали «марсианской».Кадры были сняты накануне, 6 февраля сообщает РИА «Новости».Бурая пыль поднялась стеной над полями и жилыми районами. Буря возникла из-за длительной засухи — сильный ветер поднял в воздух высохший верхний слой почвы бурого цвета, из-за чего типичный австралийский пейзаж превратился в «марсианский».