Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь тем, кто хочет сбросить вес или просто заботится о своем здоровье, сократить количество сладкого в рационе. Эксперты отмечают, что десерты являются настолько же вредными, насколько вкусными.

В первую очередь, рекомендуется перестать есть сладкое во время каких-либо действий. Так как из-за отсутствия концентрации внимания на приеме пищи, сложно контролировать объемы съеденного, передает ren.tv.

Еще один способ — отказаться от привычек, которые подразумевают употребление вредных продуктов. Так, во время перерыва на работе, например, необходимо покупать не сладкий пирожок, а с мясом или овощами.

Третий шаг — постепенное снижение объемов сладостей. В кофе или чай диетологи рекомендуют с каждым разом добавлять все меньше сахара, пока вы не перейдете на напитки без него. Отдельное внимание следует уделить сладким газировкам. Эксперты предупреждают, что в этих напитках огромное количество сахара. Их рекомендуется заменить на простую воду.

Самым решительным людям диетологи рекомендуют попытаться съесть кусочек торта без кофе или чая, запивая обычной водой, не заглушая настоящее послевкусие. Эксперты уверены, что несколько кусков торта с водой отобьют желание есть сладкое долгое время.

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