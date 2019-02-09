Пилот рухнувшего в Ла-Манш самолета Piper PA-46 Malibu, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, не до конца потерял управление. Об этом сообщает The Times со ссылкой на слова бывшего летного инструктора Дэвида Лирмаунта.

Эксперт рассказал, что пилот Дэвид Ибботсон до последнего пытался избежать аварии — об этом говорит факт, что обломки самолета не сильно разлетелись, как это обычно бывает при падении воздушного судна с большой высоты.

«Ибботсон тянул нос вверх. Если бы он падал, то зашел бы в море на большой скорости с опущенным носом», — заявил Лирмаунт, передает 360tv.ru.

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