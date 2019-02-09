Гарантией независимости и безопасности страны может стать членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом в ходе выступления на форуме «Открытый диалог», который проходил в субботу в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это также принесет стране свободу и благосостояние, улучшит инвестиционный климат.

Порошенко также объявил о постановке перед собой задачи государственной важности — реализацию стратегии преодоления бедности. Планируется, что с бедностью в стране будут бороться на пяти направлениям: АПК, IT, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм. Сейчас, по мнению Порошенко, страна преодолевает кризис и восстанавливает экономический рост.

Своим избирателям украинский президент пообещал в случае своего избрания на пост президента углубить децентрализацию в стране.

Minval.az