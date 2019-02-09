На трассе в Костанайской области в Казахстане перевернулась цистерна со спиртом. В Сети появились видео с места инцидента, сообщает Tengrinews.kz.
«Пацаны, целая фура спирта перевернулась. Желающие подъехать за водярой? Спирт, чистый спирт. Можно тут жить! Приезжайте в гости!» — говорит автор видео.
«Черпаем спирт, спиртовоз разбился, черпаем спирт», — сообщает на записи другой мужчина.
Он отмечает, что спирт смешался с травой и грязью, однако обещает процедить жидкость.
«Здесь с закуской сразу всё идёт». Короче, пацаны, вот фляга, спирт набрали, всё, приезжайте. Только у нас здесь так разливают вёдрами спирт», — сообщает автор ролика.