На трассе в Костанайской области в Казахстане перевернулась цистерна со спиртом. В Сети появились видео с места инцидента, сообщает Tengrinews.kz.

На месте ДТП группа мужчин стала черпать спирт, который вылился в придорожную канаву.

«Пацаны, целая фура спирта перевернулась. Желающие подъехать за водярой? Спирт, чистый спирт. Можно тут жить! Приезжайте в гости!» — говорит автор видео.

«Черпаем спирт, спиртовоз разбился, черпаем спирт», — сообщает на записи другой мужчина.

Он отмечает, что спирт смешался с травой и грязью, однако обещает процедить жидкость.

«Здесь с закуской сразу всё идёт». Короче, пацаны, вот фляга, спирт набрали, всё, приезжайте. Только у нас здесь так разливают вёдрами спирт», — сообщает автор ролика.

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