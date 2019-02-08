Турецкая фирма Sardes вывезла из Венесуэлы золото на $900 млн, пишет агентство Bloomberg.

Драгоценный металл был вывезен к ноябрю 2018 года, когда президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении венесуэльского золота, говорится в материале.

Компанию создали в январе прошлого года, то есть спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Анкару, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда первая сделка была совершена на импорт золота в размере $41 млн, отмечает агентство.

В следующем месяце объем сделки более чем удвоился, турецкая компания перевезла золота на почти $100 млн.

Эрдоган приезжал в Каракас в декабре, чтобы представить венесуэльского лидера Ахмету Ахлатчи, руководителю одной из крупнейших в Турции компаний в сфере аффинажа золота, пишет агентство. Спустя месяц близкий союзник Мадуро — вице-президент страны Тарек эль-Айссами в ответ посетил нефтеперерабатывающий завод в Чоруме, принадлежащий турецкому бизнесмену. Турецкие проправительственные СМИ сообщали, что там будет проводиться обработка венесуэльского золота, поясняет Bloomberg.

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