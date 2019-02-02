Турецкие власти «катаются по тонкому льду», продолжая торговлю золотом с Венесуэлой. Такое предупреждение получила Анкара из Вашингтона, сообщает Би-би-си со ссылкой на высокопоставленные источники.

В США растут подозрения, что экспортируемое из Венесуэлы золото в конце концов в нарушение санкций окажется в Иране, уточняет издание.

«Торговля золотом Венесуэлы с Турцией стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию золота на сумму почти $900 млн (£688 млн) якобы для его переработки и возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте нет», — пишет Би-би-си.

Собеседники издания уточнили, что Турция наряду с Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами представляет сейчас самую большую проблему в торговле золотом с Венесуэлой, поскольку президент Турции Реджеп Эрдоган в разразившемся в Венесуэле политическом противостоянии поддерживает президента Николаса Мадуро.

Российские и турецкие частные самолеты, похоже, в последние дни летали в Каракас, отмечает Би-би-си. Анкара настаивает на том, что ее торговля осуществляется в соответствии с международными нормами. Один из частных самолетов, следовавших в Каракас в последние дни, принадлежал крупной турецкой горнодобывающей компании Ciner group, имеющей тесные связи с президентом Эрдоганом, уточняет издание.

Minval.az