В США ветеринары смогли вернуть к жизни замерзшую кошку, практически полностью покрытую льдом. По информации Washington Post, животное стало жертвой полярного вихря.

Хозяева кошки обнаружили ее в сугробе. Признаков жизни она не подавала, и тем не менее, они отвезли ее к ветеринарам.

«Она была заморожена… Не так, чтобы заледенеть до полностью твердого состояния. Но температура ее тела опустилась так низко, что ее даже не мог зафиксировать наш термометр, рассчитанный минимально на 32 градуса», — отметили в клинике. При этом известно, что обычная температура тела кошки составляет 38 градусов.

Животное отогревали горячими полотенцами, грелками и теплой водой. Спустя час животное пришло в себя и даже начало подавать признаки раздражения.

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