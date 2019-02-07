Экс-президент Армении Серж Саргсян накануне вновь был допрошен по делу 1 Марта.

Ранее сообщалось, что Саргсян 1 февраля в течение 5 часов давал показания по данному делу.

«Нам удалось утонить, что допрос продолжался около 4 часов. Саргсян проходит по этому делу в качестве свидетеля. В Специальной следственной службе эту информацию также, как и в прошлый раз, не стали комментировать», — сообщает armtimes.com.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

Конституционный суд тогда признал выборы 2008 года легитимными. Было объявлено, что Серж Саргсян получил 52,86% голосов, а Левон Тер-Петросян — 21,5 %.

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