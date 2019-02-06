Россию не смущают поставки белорусских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез» в Азербайджан. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос о том, «как относитесь к поставкам Азербайджану белорусских комплексов типа «Полонез»? Есть ли в этом угроза российско-азербайджанскому военно-техническому сотрудничеству?».

«Да, Азербайджан сегодня сотрудничает не только с нами, но и с другими партнерами — в частности, с белорусами. Это нас не смущает: во-первых, мы за здоровую нормальную конкуренцию, во-вторых, обе страны входят в СНГ, поэтому как мы можем быть против?»,- сказал Д.Шугаев.

Он подчеркнул, что если азербайджано-белорусское ВТС «происходит в рамках здравого смысла, мы не можем ничего никому диктовать и не собираемся этого делать».

Minval.az