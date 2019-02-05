Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения. Об этом сообщило издание The Verge, которому эту информацию подтвердил представитель соцсети.

Стереть сообщение можно только в течение 10 минут после отправки: нужно нажать на сообщение и выбрать действие — «удалить для всех» участников разговора или «удалить для себя». При выборе первой опции в чате будет отображаться текст, что сообщение было удалено.

Представитель Facebook заявил, что новая функция появится на устройствах на iOS и Android в течение 5 февраля при загрузке последнего обновления мессенджера.

Minval.az