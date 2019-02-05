Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян дал интервью государственной немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна»), в котором коснулся ряда вопросов, в том числе и Карабахского.

Журналист поинтересовался тем, что дали встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и есть ли хоть какой-либо сдвиг в этом вопросе.

«Вы знаете, это только предварительный процесс, предварительные разговоры. Наши официальные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту пока еще не начались. Мы просто встречаемся и беседуем, обмениваемся мнениями о переговорном процессе и его истории.

Мы не надеялись, да и никто не надеялся, что в ходе нашего общения будут какие-то конкретные сдвиги.

Сейчас министры иностранных дел (Армении, Азербайджана) работают над подготовкой нашей возможной встречи, чтобы сделать ее более понятной для обеих сторон: как и что мы будем обсуждать. Однако этот конфликт невозможно разрешить без решения некоторых очень конкретных вопросов», — сказал премьер, добавив, что речь идет о том, что он не может представлять Карабах в переговорном процессе.

Перебив Пашиняна, журналист отметил, что его позиция немного напоминает кремлевскую аргументацию в конфликте с Украиной, когда Кремль говорит, что надо вести переговоры с сепаратистами Донбасса, а Россия тут не причем, Россия дескать не может оказать влияния на этих людей.

«Не думаю, что могут быть какие-либо параллели между ситуацией в Донбассе и Нагорном Карабахе. Это реальность, что у Нагорного Карабаха есть свое руководство, там проводятся выборы, жители Карабаха не выбирали меня и не дали мне полномочия представлять их. У них есть свои представители, которые и должны представить свой народ в переговорном процессе», — ответил Пашинян.

Minval.az