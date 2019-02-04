В Кодекс об административных правонарушениях Грузии будут внесены изменения, согласно которым, сексуальные домогательства становятся наказуемым деянием.

Парламентский совет по гендерному равенству завершил подготовку проекта, в соответствии с которыми сексуальными деяниями считаются не только физические действия, но и фразы сексуального характера, а также демонстрация гениталий.

В соответствии с поправками, правонарушитель будет оштрафован на 300 лари (около 110 долларов). В случае повторения такого поведения в течение года, ему будет выписан штраф в размере 500 лари (ок. 190 долларов) или назначены исправительные работы сроком до одного месяца, сообщает Грузия -online.

При этом, сексуальные домогательства, совершенные заведомо… в отношении несовершеннолетних лиц, беременных, недееспособных, лиц с ограниченными возможностями или в присутствии несовершеннолетних, будут наказываться штрафом в размере от 500 до 800 лари (190-300 долларов). Повторное правонарушение повлечет за собой штраф в размере от 800 до 1 000 лари (300-380 долларов), либо исправительные работы сроком до одного месяца, либо административный арест сроком 10 дней.

Minval.az