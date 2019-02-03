Туркменистан заявляет, что прекратит финансирование Академии наук страны, поскольку надеется укрепить экономику и сберечь деньги на фоне продолжающегося спада в энергетическом секторе.

Государственное финансирование Академии наук будет прекращено постепенно в течение трех лет. Об этом сообщает ca-news.

Поддержки государства лишатся 26 научно-исследовательских институтов и Государственная служба сейсмологии.

В состав Академии наук Туркменистана входит также Высшая аттестационная комиссия Туркменистана, 17 высших школ, 2 медицинских исследовательских центра, 1 библиотека и 2 типографии.

Туркменская Академия наук уже была однажды ликвидирована в период правления бывшего президента страны Сапармурада Ниязова в 1998 году, и несколько лет работала на общественных началах.

Minval.az