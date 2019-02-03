Власти уточнили число погибших и пострадавших в результате аварии с автобусом, который перевернулся в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитетеля губернатора Калужской области Константина Горобцова.

«Всего пострадал 31 человек. Еще семь погибли: четверо взрослых, трое детей», — рассказал Горобцов.

На данный момент из автобуса вытащили всех людей.

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В Калужской области Российской Федерации в результате аварии автобуса, перевозившего детей, погибли 2 человека, сообщает РБК.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса погибли двое взрослых, еще 16 детей получили травмы.

Некоторые российские СМИ сообщают, что в результате аварии погибло 8 челове, еще шесть зажаты внутри автобуса. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина аварии устанавливается.

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