Сотрудница резиденции премьер-министра Армении призналась в краже памятных медалей, сообщило издание «Известия» со ссылкой на представителя Следственного комитета страны Наиру Арутюнян.

По данным правоохранительных органов, медали исчезли со стенда неиспользуемого холла на третьем этаже 30 января. Позднее ценные вещи вернули на место. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, следователи допросили около 20 человек.

«В следственный отдел ереванского района Арабкир явилась работающая на проспекте Баграмяна, 26, женщина 1956 года рождения и сообщила, что это она 30 января забрала памятные медали, а 31 января вернула их», — написала Арутюнян в Facebook.

Minval.az