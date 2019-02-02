Новую особо прочную ткань для гидрокостюмов разработали ученые из австралийского университета Флиндерс.

Исследователи уже приступили к ее тестированию, сообщает телеканал 9News. Ожидается, что материал защитит от акул.

Ученые ранее получили правительственный грант в размере 50 тысяч долларов для своих исследований. В результате работы им удалось получить ткань, по прочности не уступающую кевлару, из которого традиционно делают бронежилеты.

«Большинство смертельных случаев от укусов акул связано с кровопотерей или шоком от кровопотери», — пояснил доцент Чарли Хьювенерс. По его словам, если кровопотерю уменьшить за счет защиты от травм, то выживаемость пловцов будет значительно выше, даже если акула и нападет на человека.

Разработка очень своевременна, особенно в свете последних новостей, связанных с акулами. Так, 10 января акула атаковала двух женщин у побережья острова Гамильтон в Австралии, когда женщины отправились купаться. Первая получила незначительные повреждения ноги, вторая — травму мягких тканей стопы.

Minval.az