Первые истребители пятого поколения F-35B Lightning II могут быть списаны уже к середине следующего десятилетия. Причиной стали технические недоработки этих крылатых машин.

Как сообщает The Aviation Week уже к 2026 году эти машины, возможно, будут списаны. К тому моменту они налетают примерно 2,1 тысячи часов, в то время как требования, прописанные в проектной документации, говорят о том, чтобы каждый из построенных самолетов мог иметь налет не меньше восьми тысяч часов. Одна из причин проблемного состояния парка первых машин кроется в трещинах в фюзеляже.

По словам The Aviation Week, ранние серийные машины удовлетворяют относительно скромным требованиям в плане эксплуатационных возможностей. Напомним, при разработке истребителя и его доведения до боеспособного состояния компания Lockheed Martin столкнулась с огромным количеством разного рода проблем. Стоит сказать, что это весьма характерно, если речь идет о сложных и революционных боевых комплексах.

Также отметим, что сейчас военные рассматривают внесение изменений в конструкцию первых принятых на вооружение машин истребителей. Это должно позволить резко повысить срок их эксплуатации.

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