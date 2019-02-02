Центральная избирательная комиссия по состоянию на субботу, 2 февраля, отказала 22 лицам в регистрации кандидатами для участия в выборах президента 31 марта.

«Во время сегодняшнего заседания ЦИК постановила отказать в регистрации 5 лицам. Таким образом, по состоянию на 2 февраля комиссия отказала в регистрации кандидатами 22 лицам. Зарегистрировано комиссией 28 кандидатов», — сообщает РБК-Украина.

Также в комиссии отмечают, что с 9 утра в ЦИК наблюдается потенциальный поток кандидатов, которые приносят документы.

По словам представителей комиссии, которые принимают документы, по состоянию на 13:00 заявления о выдвижении подали уже более 5 человек. Сейчас в ЦИК продолжается прием документов и подсчет количества поданных заявлений.

Так, комиссия проголосовала отказать в регистрации Олегу Жамойде, Дмитрию Касьяненко, Ярославе Качановськой, Александру Соловьеву, а также главе Компартии Петру Симоненко.

В качестве кандидатов зарегистрированы 28 соискателей.

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