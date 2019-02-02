Агрессивная позиция США по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает интересам и безопасности России и ее союзников. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что все страны, которые размещают американские военные базы, враждебны России.

«Соединенные Штаты Америки пошли на беспрецедентные меры по развертыванию небывалой гонки вооружений, способные поставить весь мир перед катастрофой. США официально нарушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности. К этому они шли давно, развертывая ракетные комплексы в странах Восточной Европы, расположенных в непосредственной близости от границ России», — написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, руководство России в течение многих лет языком дипломатии, переговоров, позитивных предложений, компромиссов делало все, чтобы сохранить мир и продлить существование ДРСМД.

«Наше Отечество имеет все возможности для достойного ответа тем, кто бряцает оружием. Мы впредь не будем просить о соблюдении тех или иных международных норм, на нарушение которых осознанно пошло руководство США. Россия в состоянии повысить уровень обороны, не привлекая дополнительные средства», — подчеркнул Кадыров.

Minval.az