Журналистские организации Армении выразили озабоченность по поводу закрытия Ширакского общественного телевидения.

В своем заявлении они напомнили о том, что 31 января правительство приняло решение о ликвидации Гюмрийского закрытого акционерного общества «Ширакское общественное телевидение», объяснив это тем, что с 26 октября 2016 года в Армении осуществлен переход на цифровое вещание, а «Ширакское общественное телевидение» работает в аналоговом пространстве и не может «обеспечить широкую аудиторию, тогда как «для осуществления цифрового вещания в первоочередном порядке потребуется соответствующее законодательное урегулирование и значительного финансового инвестиции, что на данный момент нереально».

«Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, неоднократно заявляли, что в результате недальновидной политики бывших властей ряд местных телекомпаний оказались вне процесса оцифровки и оказавшись в неравных условиях, оставаясь в аналоговом пространстве, с каждым днем все больше теряли свою аудиторию. Это противоречит международно принятому подходу и практике оцифровки, согласно которым оцифровка вещания никоим образом не должна ухудшать состояние существующих телекомпаний», -говорится в заявлении.

При этом упоминается о том, что это решение правительства является поводом для беспокойства о будущем около 10 местных аналоговых частных телеканалов в регионах.

Авторы обращения призвали правительство Армении пересмотреть решение о ликвидации ЗАО «Ширакское общественное телевидение»; воздерживаться от резких и не соответствующих современных требованиям шагов в сфере вещания; разработать программу радикальных реформ в сфере на основе международного опыта и с учетом рекомендаций специализированных журналистских организаций.

Minval.az