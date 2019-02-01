Посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов не исключил открытия второй российской военной базы в республике в связи с террористической угрозой, которая исходит с территории Афганистана.

По его словам, вопрос о необходимости ее создания может быть поднят на встрече президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и российского лидера Владимира Путина в Бишкеке в марте текущего года. Дипломат отметил, что республика заинтересована в таком сотрудничестве, поскольку Россия как союзник Киргизии по ОДКБ вносит весомый вклад в обеспечение безопасности не только страны, но и Центрально-Азиатского региона в целом.

Вторая база, как рассказал посол, может появиться на юге страны в районе Ферганской долины, откуда не так далеко до Афганистана, где в последнее время активизировались боевики террористической группировки «Исламское государство».

«Поступают данные о передислокации боевиков ИГ на территорию северных провинций Афганистана из сирийско-иракской зоны. Вероятность их прорыва в соседний Таджикистан и далее на нашу территорию, к сожалению, нарастает», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Джекшенкулов добавил, что силовые структуры России и Киргизии активно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и по ряду других вопросов.

Minval.az