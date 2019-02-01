Президент Азербайджана Ильхам Алиев пописал распоряжение о награждении медалью «За отвагу» Сабира Адиль оглу Ширинова и Умуда Адиль оглу Ширинова.

Как сообщает официальный сайт главы государства, согласно распоряжению президента Сабир и Умуд Шириновы награждены за проявленную личную отвагу во время спасения людей, столкнувшихся с опасностью для жизни.

Умуд и Сабир Шириновы, проживающие в городе Николаев Украины, из горящего автомобиля спасли маленького ребенка и его родителей.

Братья по пути из отеля-кафе «Ингул», который находится за чертой города Николаева, увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину, а потом подошли к водителю грузового автомобиля. Как выяснилось, буквально в 40-50 метрах от них на обочине горел перевернутый автомобиль, а в салоне плакал ребенок.

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По словам пользователей соцсетей, которые описывали позднее инцидент, «когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика почему вы стоите, надо же оказать помощь — вытащить из горящей машины ребенка и остальных пассажиров, тот ответил что уже поздно и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись… Они понимали что дорога каждая секунда. Они, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка.

Мужчины разбили боковые стекла в машине, но это не помогло. Тогда Сабир предложил сломать багажник и через него зайти в автомобиль. Таким способом им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму. В машине между передними сидениями остался отец, а в то же время к газовому балону очень быстро приближался огонь. Все кричали: «Бегите! Сейчас будет взрыв!». Но братья Шириновы невзирая на очевидную опасность бросились через багажник, сломав сидения, и вытащили отца ребенка, который находился без сознания и застрял между сидениями. Буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине».

Minval.az