В четверг, 24-го января, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко вручила братьям Ширинов — Умуду и Сабиру, которые спасли жизнь херсонской семье, знаки отличия «Крест Святого Николая». Об этом Minval.az сообщает со ссылкой пресс-службу областной рады.

Об этой истории стало известно из социальных сетей. Отчаянные Умуд и Сабир Шириновы в Николаевской области, извлекли из горящего автомобиля семью с маленьким ребенком.

Сейчас братья оказывают финансовую помощь семье пострадавших.

«Я хочу искренне поблагодарить Вас, уважаемые Умуд и Сабир. Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что Вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе», — сказала Виктория Москаленко.

После чего вручила братьям Шириновым награду «Крест Святого Николая».

«Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни», — отметила Москаленко.

Сами же ребята себя героями не считают. Не скрывая волнения говорят, что просто делали на тот момент все возможное для спасения пострадавшей семьи.

«Женщина, которую мы извлекли из искореженного автомобиля, просила спасти ее мужа. Он был зажат. А к газовому баллону тянулся шланг. По нему уже бежали пламени. Как только мы подняли мужчину и вытащили из машины она начала гореть», — вспоминают братья Шириновы.

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