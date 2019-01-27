Супруга принца Гарри, ставшая звездой благодаря сериалу, в семи сезонах которого она сыграла одну из главных ролей, огорчила фанатов «Форс-мажоров». Как сообщило издание The Sun, герцогиня Меган рассмотрела возможность своего возвращения в телешоу для съемок в заключительном эпизоде девятого сезона. Однако, к разочарованию своих поклонников, она отклонила сделанное ей предложение.

Как заявила Меган, она слишком занята подготовкой к другой своей новой роли, чтобы позволить себе вернуться на съемочную площадку. Герцогиня имела ввиду тот факт, что в настоящее время она вынашивает первенца, который должен появиться на свет уже совсем скоро — в апреле этого года.

Между тем, создатели «Форс-мажоров» сделали Меган чрезвычайно щедрое предложение. По сведениям вышеупомянутого издания, они собирались внести в благотворительный фонд герцогини пожертвование в размере от трех до шести миллионов долларов. Причем, эту сумму они готовы были перечислить за появление герцогини на экране всего на несколько минут! По плану, на съемки ей пришлось бы потратить всего один день. К тому же, создатели телешоу, съемки которого проходили в Канаде, были готовы ради супруги принца Гарри пересечь океан и снять эпизод с ее участием в Великобритании.

В последний раз зрители видели Меган на экране в роли подружки главного героя — Рэйчел Зейн в апреле прошлого года, незадолго до свадьбы герцогини с Гарри.Но теперь поклонники сериала окончательно утратили возможность снова увидеть герцогиню в полюбившемся им образе. Ведь как было объявлено, девятый сезон сериала, в финале которого она могла появиться, станет для телешоу последним.

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