Бывший защитник азербайджанского футбольного клуба «Интер» (ныне – «Кешля») Йоан Боконьяно вспомнил о своем пребывании в бакинской команде, сообщает «Азериспорт».

«До подписания я мало представлял себе, что такое Азербайджан. Приземлился в Баку после шести часов полета, было четыре утра. Отчетливо помню полностью освещенный город, открывавшийся из окна самолета. Баку не зря называют маленьким Дубаем. Это современные, красивые здания, но наряду с ними есть и старый Баку», — сказал он.

Боконьяно вспоминает, что его поселили в роскошную квартиру. «Вернее сказать, это был особняк. 150 «квадратов», чистый парк и няня для сына. Был даже небольшой супермаркет на территории комплекса – на случай, если нам не захочется его покидать», — рассказывает он.

Тем не менее, Боконьяно говорит и об обратной стороне: «В некоторых местах все равно есть бедность и несчастья. Мне очень хотелось помочь многим людям там. В Баку нет середины – у вас либо есть деньги, либо нет. Среднего класса нет. Парню, который помогал нам класть вещи в пакет, я давал четыре маната, он был счастлив. А есть еще частники – используют свои машины, как такси».

Что касается стадиона «Интер-Арена» (ныне – «АСК Арена»), то его француз вспоминает так: «Он состоял из трех трибун, довольно длинных. В матчах чемпионата на трибунах было не больше 2000 человек, но на еврокубки все билеты были распроданы. Там живут патриоты – матчи сборной всегда заполняют стадионы. Когда азербайджанский клуб играет против другого в еврокубках, за него приходят поболеть и болельщики других. Но футбол не основной вид спорта в Азербайджане. Борьбу и волейбол там любят больше».

Боконьяно играл за «Интер» в сезоне 2014/15, провел 35 матчей и забил 1 гол.

Minval.az