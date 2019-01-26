Недостаток сна и ночное бодрствование приводит к серьезным изменениям в структуре ДНК. К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета.

В эксперименте приняли участие врачи, постоянно работающие в ночную смену. У них брали кровь на анализы. Оказалось, что уровень повреждений ДНК у них намного больше, чем у тех, кто работал днем. Об этом говорится в статье в журнале Anaesthesia.

Эксперты подчеркнули, что оптимальная для здоровья продолжительность сна должна составлять от 6 до 8 часов в сутки, сообщает utro.ru.

Minval.az