Невероятная история произошла в селении Нардо в итальянской провинции Лечче. Все началось с того, что люди стали замечать — все, сказанное на исповеди только священнику в исповедальне центрального храма, вскоре становилось достоянием всей общественности и обсуждалось во всех барах, на рынке и на городской площади.

Люди начали подозревать друг друга, в городе поселилась атмосфера тревоги. В церкви наняли частного детектива, чтобы узнать, что же происходит. Была разработана целая операция с серией придуманных правдоподобных фальшивых новостей, чтобы открыть, откуда утечка. И было обнаружено, что информация «утекала» исключительно из старинной исповедальни. Когда ее как следует осмотрели, то нашли крошечные «жучки», которые записывали все разговоры внутри, передает kp.ru.

Как показало дальнейшее расследование, к такому повороту привела конкуренция и давний конфликт между настоятелями двух местных католических братств. И прослушка была установлена, чтобы шпионить за конкурентом. Сейчас оба настоятеля отстранены епископом от должностей, а дело расследует полиция и прокуратура, что это за такие заговоры и интриги местного значения. Дело пойдет в суд.

Руководство местной курии старается сделать все, чтобы восстановить потерянное доверие горожан. Как сказал пресс-секретарь курии, епископ задействует все возможные канонические и гражданские приемы для ликвидации ущерба, нанесенного церкви этой ситуацией.

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