Специалисты австралийского бюро статистики выявили отрасли труда с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. В лидеры вышли медицина, строительство и сфера недвижимости.

«Несмотря на то, что женщины составляют 79 процентов работников здравоохранения, им платят на 25 процентов меньше в час, чем мужчинам», — сообщает news.ru.

22-процентный разрыв в оплате женского труда был зафиксирован в строительстве и сфере недвижимости. Затем следует финансовая отрасль (21%), информационные технологии и медиаиндустрия (по 19%).

Самые низкие расхождения в оплате труда между полами — в сфере гостеприимства, производства и общественных услуг. Согласно австралийской статистике, женщины в последнее десятилетие зарабатывали стабильно на 11 процентов меньше мужчин.

Minval.az