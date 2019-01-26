В новых смартфонах Apple может появиться датчик утечки токсичных газов.

Об этом свидетельствует опубликованный в сети патент. В документе говорится, что газочувствительный сенсор способен различать монооксид углерода, диоксид азота, двуокись серы, метан и окись азота. Многие из перечисленных соединений входят в состав бытового газа. Датчик не только сможет оповестить об утечке, но и вызвать бригаду газовой службы, сообщают российские СМИ.

По словам экспертов, газоанализатор в смартфоне сможет заменить домашние датчики.

Minval.az