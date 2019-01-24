Известным французским актером Жераром Депардье, который с 2013 года имеет российское гражданство, заинтересовалась Служба судебных приставов. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, ООО «ПЦ Жерара Депардье» задолжало в бюджет страны 6,6 тысяч рублей. Отмечается, что единственным учредителем компании является сам Депардье, передает телеканал «360».

Компания зарегистрирована в Москве. Ее основной вид деятельности — производство кино- и видеофильмов, а также программ для телевидения. Должность управляющего продюсерским центром занимает индивидуальный предприниматель Юрий Мосман.

Напомним, Жерар Депардье в декабре прошлого года получил постоянную прописку в Новосибирске. Там он планирует снять цикл документальных фильмов о жизни в российских городах и развивать свои бизнес-проекты.

Minval.az